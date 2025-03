Tres dies de gresca, electrònica i esquí al Pas de la Casa

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Hibernation submergirà el Pas de la Casa en una marató de gresca i esquí aquest cap de setmana. Els amants de la música electrònica saben que el festival és una cita imprescindible i durant tres dies –divendres, dissabte i diumenge– gaudiran d’un cartell de 46 artistes internacionals i locals.

De moment, Hibernation ja ha venut més de 9.000 entrades, segons va informar ahir el director de promoció i DJ, Ricard Capdevila, que va remarcar l’èxit del bitllet que combina l’accés a les sessions dels punxadiscos i el permís per recórrer les pistes d’esquí. “El complement del forfet ha funcionat molt bé aquest any”, va confirmar Capdevila. De fet, un dels escenaris –el de Coll Blanc, a uns 2.000 metres– només és accessible amb esquís. Segons el director de promoció, la capacitat d’aforament per nit (dues nits) serà de 5.000 persones, distribuïdes en diversos escenaris.

La mitjana d’edat dels assistents és de trenta anys: “No tenim nens.” A banda, és un públic “amb poder adquisitiu”. “Fa un mes que al Pas ja no hi ha allotjament. Ara ja estem distribuint la gent a Incles o Canillo. Els visitants venen a passar el cap de setmana, a esquiar, a gaudir de la gastronomia...”, va precisar Capdevila. Una de les novetats d’enguany és la carpa polar semioberta (l’any passat era tancada) i l’ampliació d’aquest espai (hi caben 500 persones).