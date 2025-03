El comú es referma i no concedirà el permís d’ús als xalets dels Vilars

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El conflicte que enfronta els propietaris de cases dels Vilars té tots el número per acabar a la Batllia. Fonts del comú d’Escaldes van refermar ahir que la resolució està decidida i la promoció de luxe no rebrà la llicència d’ús perquè els tècnics consultats per la corporació defensen que la modificació que es va fer al bloc B –tres cases– va ser prou important per aplicar el pla urbanístic del 2021, i no el del 2018, com reclamen els afectats, perquè és quan el projecte va rebre el permís. La comissió tècnica d’urbanisme (CTU) està a punt de pronunciar-se. La seva opinió serà important, tot i que es tracta d’un òrgan consultiu al qual va acudir el promotor. Després s’hi van adherir els particulars.