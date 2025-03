Col·laboració entre Andorra la Vella i la Fundación Ibercaja de Saragossa

Sergi González i la delegació del comú de la capital amb les autoritats de Saragossa on han signat el conveniComú ALV

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha signat un acord amb el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, a Saragossa perquè es vegi a la seu del Mobility City de la capital de l'Aragó una exposició del Bici Lab. Es tracta de la mostra 'Eureka? Creacions inversemblants sobre rodes', oberta al públic des d'avui i fins al 31 d'agost, segons informa el comú.

El conveni de col·laboració contempla l'impuls i desenvolupament de projectes en diversos àmbits relacionats amb la mobilitat urbana, assenyala el comú, i el cònsol ha assegurat que "és només l'inici d'una aliança que continuarà creixent, amb el Bici Lab Andorra com a referent en la promoció de la mobilitat sostenible". González ha destacat que l'acord millora el posicionament internacional de l'espai i ha indicat que "no és només un museu, és un motor de canvi, un espai de reflexió sobre la mobilitat i la tecnologia que s'ha convertit en l'ambaixada de la bicicleta als Pirineus".

L'exposició està formada per 13 bicicletes i complements per "copsar que l'evolució moltes vegades és una veritable revolució", afirma el comú. Entre els quals hi ha peces de la transmissió, la suspensió o el disseny creades perquè la bicicleta fos més funcional.