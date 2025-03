Tallat fins a final de mes part d’un carril de la Baixada del Molí per unes obres

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha tallat un tram del carril dret del carrer Baixada del Molí, entre les rotondes de Tobira i la Comella, per unes obres que han de durar fins a final de mes. Segons va informar ahir la corporació, els treballs consisteixen a fer una arqueta d’aigua potable i per dur-los a terme era necessari ocupar part d’aquest carril, el que toca a l’edifici de la seu de la justícia. S’han instal·lat un seguit de tanques de ciment i pilones per modificar la circulació dels vehicles que transitin pel carrer mentre es desenvolupin aquestes tasques. La previsió és que finalitzin el divendres 28 de març.