Reforma a l’edifici del telecabina per encabir nous locals i una cafeteria

El comú de Canillo ha tret a concurs l’elaboració del projecte i la direcció d’obres de la reforma de l’edifici del telecabina destinada a encabir nous locals comercials i un bar-cafeteria a la zona enjardinada adjacent, que haurà de tenir entrada des de l’exterior i també des de l’interior de l’edifici. Les ofertes es poden presentar fins a les 10 hores del proper 17 d’abril.

Segons el plec de bases del concurs, la configuració interior de les botigues estarà condicionada per la ubicació de les escales mecàniques, que són les que en definiran el límit a la part interna de l’edifici. Es calcula que cada planta podrà acollir un establiment amb una superfície d’entre 160 i 200 metres quadrats. Quant als requisits, s’haurà de garantir una distribució funcional, incorporant les instal·lacions necessàries per a l’activitat comercial, com ara zones d’emmagatzematge o aparadors, a banda de la superfície destinada pròpiament a punt de venda. El plec indica als interessats que es valorarà “la qualitat de l’execució i la capacitat d’integració arquitectònica”, i l’aposta per elements que comportin “un valor afegit en termes d’eficiència constructiva, optimització de l’espai comercial i sostenibilitat”.

Sobre el bar restaurant apunta que amb els dos accessos haurà de facilitar l’entrada des de la zona pública, com des de l’interior del hall del telecadira “garantint una connexió fluida amb els usuaris de l’estació”. La memòria del projecte que entreguin els participants en la licitació haurà d’incloure un render o fotomuntatge del local “per mostrar la seva integració amb l’entorn i la seva relació amb els accessos previstos”. Respecte als terminis un cop s’adjudiqui l’encàrrec, el comú dona sis setmanes per a la fase d’anàlisi i diagnosi, vuit setmanes per a la redacció del projecte executiu i sis setmanes més per a la tramitació i aprovació definitiva. La direcció d’obra està lligada a la durada dels treballs.