Marc Parrot, protagonista de l'acte commemoratiu del Dia mundial de la poesia d'Encamp

La parròquia d'Encamp celebrarà, un any més, el Dia mundial de la poesia amb un acte commemoratiu en què les paraules i la música seran les protagonistes amb l'actuació de Marc Parrot. El compositor i cantant repassarà l'estreta relació que té amb la poesia a través de cançons com 'Misteriosament feliç', dedicada a Joan Margarit, entre d'altres. L'esdeveniment, que es fa en col·laboració amb el Govern i és gratuït, tindrà lloc el divendres 21 de març, a les 19.30 hores, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp. També hi haurà el tradicional recital de poemes a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i els alumnes del col·legi María Moliner.

La cita s'iniciarà amb una benvinguda per part de la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i la lectura del poema 'Desamor', pertanyent al llibre Spiritual de Josep Maria Llompart, publicat l'any 1992. Es continuarà amb un parlament de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. La lectura de poemes començarà amb els voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i continuarà amb els alumnes del col·legi María Moliner, que llegiran poemes premiats a l'última edició del Concurs de poesia Miquel Martí i Pol.

En concret, els participants del Voluntariat per la llengua llegiran una selecció de poemes del recull Desescalada d'Elena Aranda, premi Recull 2024. Els estudiants del col·legi María Moliner llegiran el poema 'Reducció gradual', també de Desescalada, i el poema número IV del recull Alzheimer, de Josep Maria Mangot, accèssit Recull 2024.

La segona part de l'acte consistirà en el recital lletra i música, de Parrot. L'artista sempre ha donat importància a les lletres de les seves cançons, pensant que han de tenir el poder d'arribar i emocionar per si soles, sense anar vinculades necessàriament a la música. Aquestes lletres estan escrites amb la intenció que puguin ser llegides i que la música, si arriba, les faci créixer. Fins al punt que això va quedar plasmat en un llibre: 'Cançons impossibles, amb idees i poemes'. En aquesta ocasió, Marc Parrot repassarà la seva relació amb la poesia tant a través d'alguna de les seves cançons com de poemes musicats per altres.