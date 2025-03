El comú destinarà més d’un milió d’euros a millorar la xarxa d’aigua existent

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

La millora i manteniment de la xarxa d’aigua d’Ordino és el gran projecte de la corporació comunal durant la legislatura. Una obra que ha començat aquest mes de març i es preveu que acabi a l’agost i on es destinaran més d’un milió d’euros. “El projecte es divideix en dues fases: una és la millora de l’aigua residual i l’altra la modernització de l’aigua potable d’Ordino”, explica el conseller Àlex Gaspà. L’obra, que s’ha iniciat a la carretera del Coll d’Ordino, anirà fins a la rotonda de l’entrada del poble i permetrà separar les aigües residuals de les aigües residencials mitjançant la col·locació d’un doble tub de separació, i que evitarà la pèrdua de pressió en la bomba d’aigua. El projecte de recondicionament de la xarxa d’aigua ha iniciat aquesta setmana la primera fase, on es farà una obertura pel mig de les carreteres per efectuar els canvis de tubs i la instal·lació de la doble via.