Bonell treu ferro a l’oposició als entorns

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va deixar clar ahir que l’oposició d’alguns propietaris a l’entorn de protecció establert per a Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve és totalment legítima i va augurar que serà la justícia la que haurà de dirimir qui té la raó, si l’administració o els afectats. Però també va matissar que hi ha 200 propietaris concernits i que només s’han presentat cinc al·legacions. “Cinc al·legacions d’entre 200 s’han de tenir en compte però són poques en relació amb el nombre total de propietaris concernits i d’aquests cinc, són quatre propietaris que han presentat recurs”, va manifestar.

Bonell va defensar el procediment dut a terme per l’administració central. I a preguntes de la premsa s’hi va referir a algunes de les apreciacions que fonamenten l’oposició a l’entorn de protecció, com ara que no se’ls va informar com tocaria. “Degut al nombre de propietaris i que el Govern no tenia tots els noms ho vam fer a través del comú d’Andorra la Vella, però els propietaris que presenten recurs es van adreçar al ministeri de Cultura i van ser notificats degudament”, va precisar. Amb relació a la catalogació d’edificis pertorbadors, que esgrimeixen que és una catalogació que no inclou la Llei de Patrimoni, Bonell va replicar que es tracta d’una “classificació tècnica” que respon als edificis amb una alçada més alta que la mitjana calculada per a aquell entorn. “Hi ha un decret que determina com s’han de fer els entorns de protecció i els edificis que sobresurten d’aquestes alçades mitjanes que es determinen”, va afegir. “El dia que aquests edificis s’enderroquin s’hauran d’adaptar a la normativa” i, per tant, cenyir-se al topall d’alçada fixat, va concretar.

Més enllà del futur de recurs dels privats, la titular de Cultura va recordar que la inclusió al pla urbanístic d’Andorra la Vella és el que farà definitiu l’entorn de protecció. I va indicar que no hi hauria d’haver problemes perquè acabi sent així. “Tots els entorns els estem treballant amb els comuns, és la millor manera que es portin a terme. Aquest entorn es va treballar amb el comú d’Andorra la Vella i amb tota probabilitat s’acabarà incloent al POUP”, va afirmar.

Tant la ministra com el síndic general, Carles Ensenyat, van manifestar que la reforma dels entorns de l’antic parlament és una qüestió aliena a aquest conflicte. Ensenyat va indicar que els treballs “tenen tots els permisos que s’han de tenir, inclòs el del departament de Cultura del Govern”.

En el recurs, els propietaris demanen la nul·litat de ple dret del decret, la devolució de l’expedient al ministeri de Cultura perquè es reiniciï el procediment de manera “transparent” i la suspensió del decret mentre es resol el recurs. Consideren que la seva execució podria causar perjudicis irreparables. La ministra va indicar que el Govern està analitzant el recurs però va donar per fet que el litigi acabarà en seu judicial.