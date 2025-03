Recordant les ‘bruixes’

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El bloc acadèmic de les quartes Jornades de bruixeria de Sant Julià de Lòria va arrencar ahir amb la primera de les dues conferències que tindran lloc durant aquesta setmana. L’historiador Carlos Garcés va impartir el col·loqui Aragón tierra de brujas. Cazas de mujeres en el condado de Aranda, en la qual va fet un diagnòstic de les dones que van ser acusades de bruixes en aquella regió espanyola. De fet, el que va succeir en aquella zona té molta relació amb el que va passar a Andorra i a tot el Pirineu, ja que en aquesta serralada muntanyosa va ser un dels “llocs on es va tipificar per primera vegada la bruixeria com a demoníaca i secta d’adoradors del diable en el segle XV, i que va desencadenar amb les caceres de bruixes”, va relatar Garcés.