La Massana tanca l’etapa de diagnòstic del pla urbanístic

El comú de la Massana tanca les sessions de diagnòstic del pla d’ordenació i urbanisme (POUP). La cinquena i última sessió d’ahir va estar centrada en el patrimoni i el medi ambient, amb l’objectiu de posar sobre la taula la diagnosi de la situació actual i la necessitat que el nou planejament urbanístic incorpori mecanismes de protecció i revaloració. El comú va detallar que “etimològicament, el mot patrimoni significa llegat dels pares, és a dir, allò que s’ha heretat i que cal preservar”. Sota aquest concepte es van tractar els diferents aspectes relacionats tant amb el paisatge urbà com amb el paisatge rural.

“Els que hem compartit la fase consultiva volem la màxima protecció per al nostre patrimoni” Eva Sansa, Cònsol de la Massana

Durant la primera part es va fer una introducció del marc legal dins l’àmbit del patrimoni i del catàleg de béns integrats al patrimoni cultural d’Andorra, amb una descripció específica dels elements protegits per l’actual POUP de la Massana. En aquest apartat d’anàlisi també es va exposar el mapa de l’estratègia nacional del paisatge de l’horitzó 2035. La segona part de la sessió es va centrar a explicar els aspectes mediambientals que afecten el POUP i, en particular, aquells que fan referència a la planificació i prevenció dels temes de risc d’incendis, tecnològics, geològics i hidrològics.

Els membres del consell consultiu van coincidir en la voluntat d’establir mecanismes per protegir el patrimoni i el medi ambient tant des del punt de vista cultural com natural. Es va fer especial incidència en la preservació dels nuclis antics, potenciant la rehabilitació, la conservació i les activitats tradicionals. També es va posar sobre la taula la necessitat de reforçar els elements singulars del territori, com poden ser les construccions de pedra seca, i de fomentar la convivència de les zones urbanes amb els elements naturals com el riu i els seus entorns.

“En la sessió d’avui hem vist que tots els que hem compartit la fase consultiva estem d’acord en el fet que volem la màxima protecció per al nostre patrimoni. Han estat cinc reunions molt profitoses en les quals hem reforçat el convenciment que el POUP actual precisa una revisió per establir mesures més restrictives del creixement i criteris que ens reconnectin amb la nostra identitat”, va assegurar la cònsol major, Eva Sansa, que va agrair la implicació i col·laboració dels membres del consell consultiu.

Les sessions de diagnosi van tractar cinc àrees temàtiques: espais lliures i equipaments, mobilitat, habitatge, activitat econòmica, medi ambient i patrimoni i paisatge. A partir d’ara, l’equip tècnic elaborarà el document de bases del pla, l’esborrany del qual també es presentarà en el si del consell consultiu perquè pugui ser debatut.