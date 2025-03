El comú d'Ordino destinarà més d'un milió d'euros en millorar la xarxa d'aigua existent

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La millora i manteniment de la xarxa d'aigua d'Ordino és el gran projecte de la corporació comunal durant la legislatura. Una obra que ha començat aquest mes de març i es preveu que acabi a l'agost i on es destinaran més d'un milió d'euros. "El projecte es divideix en dues fases: una és la millora de l'aigua residual i l'altra la modernització de l'aigua potable d'Ordino", ha mencionat el conseller de Manteniment i Serveis Públics d'Ordino Àlex Gaspà. L'obra, que s'ha iniciat a la carretera del Coll d'Ordino, anirà fins a la rotonda de l'entrada del poble i permetrà separar les aigües residuals de les aigües residencials mitjançant la col·locació d'un doble tub de separació, i que evitarà la pèrdua de pressió en la bomba d'aigua.

El projecte de reacondicionament de la xarxa d'aigua ha iniciat aquesta setmana la primera fase, on es farà una obertura pel mig de les carreteres per efectuar els canvis de tubs i la instal·lació de la doble via. Els talls es faran de forma progressiva, de 50 metres per tall per evitar que les carreteres es col·lapsin, des de Llorts fins a la carretera del Coll d'Ordino. Segons ha mencionat Gaspà, la zona més complicada serà des de la rotonda del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino fins a l'entrada del poble, on s'hauran de deshabilitar algunes places d'aparcaments. "Des del departament de Circulació d'Ordino ja es treballa per minimitzar les afectacions amb el trànsit, com amb passos alternatius", ha mencionat. En aquest sentit, la corporació ha volgut fer una crida a la "comprensió i paciència" dels ciutadans pels treballs puntuals de millora i eficiència de les infraestructures d'aigua potable.

A banda, el conseller de Manteniment i Serveis Públics ha confirmat que es treballarà en un sistema de telelectura per poder recopilar informació més enllà dels consums. "S'agafaran unes dades dels comptadors d'aigua i s'emetran a un ordinador central disponible al comú, on s'obtindran dades que ara no tenim com possibles pèrdues, comptadors sense consum o pèrdues entre comptadors, les quals podrem detectar", ha especificat. La corporació comunal invertirà 100.000 euros enguany, i uns altres 100.000 euros el 2026 per a la renovació de tots els comptadors de la parròquia, els quals seran "més moderns, més eficaços per donar aquest bon servei al ciutadà". Finalment, Gaspà ha recordat que ambdós projectes tindran una durada de dos anys.