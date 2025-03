L'essència de la fauna dels boscos recollida en una exposició

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El centre sociocultural L'Estudi d'Ordino acull des d'aquest dilluns, i fins al pròxim 28 de març, l'exposició 'Essències i mirades del bosc', un treball de l'autor Javier García Daza on es presenten un seguit de pintures a l'oli que reprodueixen animals de la fauna andorrana. Les obres, a més, incorporen un codi QR a través del qual es pot sentir l'animal que apareix en cadascuna de les pintures, una barreja entre imatge i so que convida el públic a conèixer de més a prop la fauna dels boscos del Principat.

L'exposició, conformada per un seguit de 'tablillas' de 27x35 centímetres, s'inspira en el llibre 'Joies de la fauna d'Andorra', de Mario Chimenea. Entre altres, el públic pot gaudir de la representació d'animals tan característics del país com el voltor, el mussol pirinenc, el bernat pescaire, l'esquirol roig, la llúdriga, l'isard, el trencalòs, el mufló o la perdiu blanca. La inauguració de la mostra ha comptat, per part del comú, amb la presència de les conselleres Cristina Montolio i Mònica Armengol.

Nascut a Sabadell, García Daza fa quaranta-cinc anys que resideix a Andorra. El seu primer contacte amb les pintures va ser el Nadal del 1987, quan li regalen un cavallet de pintor, una tela, pinzells i olis. En la seva primera obra hi va pintar una casa de camp. Va ser el primer i el darrer quadre que va pintar, fins que l'any 2017 va reprendre l'activitat, que va arribar al seu màxim potencial durant la pandèmia.

García Daza es considera un artista principiant. De fet, mai ha cursat estudis de pintura. Amb el pas del temps, ha anat avançant a poc a poc, guanyant tècnica en el traç, el gest, en "vèncer les pors" i millorant la tècnica en cada tela i 'tablilla' que ha pintat.