El Consell Consultiu del POUP tracta els reptes en matèria de patrimoni i medi ambient

El Consell Consultiu del POUP de la Massana s'ha tornat a reunir, en una cinquena sessió, per tractar els reptes a assolir en matèria de patrimoni i medi ambient. Aquesta trobada tanca l'etapa de diagnosi per donar pas al procés de redacció del projecte. Durant la primera part, s'ha fet una introducció del marc legal del patrimoni i del catàleg de béns integrats al patrimoni cultural d'Andorra, amb una descripció específica dels elements protegits per l'actual POUP de la Massana. També s'ha exposat el mapa de l'Estratègia Nacional de Paisatge de l'Horitzó 2035.

La segona part s'ha centrat en explicar els aspectes medi ambientals que afecten el POUP i, en particular, aquells que fan referència a la planificació i prevenció dels temes de risc d'incendis, tecnològics, geològics i hidrològics. "En la sessió d’avui hem vist que tots els que hem compartit la fase consultiva estem d’acord en què volem la màxima protecció pel nostre patrimoni. Han estat cinc reunions molt profitoses en les quals hem reforçat el convenciment que el POUP actual precisa una revisió per establir mesures més restrictives del creixement i criteris que ens reconnectin amb la nostra identitat", ha assenyalat la cònsol major, Eva Sansa.