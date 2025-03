Les obres del Prat Gran tindran un cost de 902.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El pavelló del Prat Gran inicia les obres, tant a l'interior com a l'exterior, per acollir els Jocs dels Petits Estats. Les obres, que finalitzaran a inicis de maig, costaran 902.000 euros, segons apunta el comú, que matisa que a l’interior, les obres contemplen la renovació del marcador i la millora de la il·luminació i la sonorització, mentre que a l’exterior, s’hi reformaran els vestidors i la coberta del pavelló, que s’adequarà per poder-hi instal·lar plaques solars. Davant aquesta situació, el Comú d’Escaldes-Engordany ha informat els clubs i les federacions que utilitzen habitualment el pavelló que, durant les pròximes setmanes, poden haver-hi afectacions en la reserva d’hores.

Les obres de millora del pavelló pretenen renovar alguns espais i elements que havien quedat obsolets, amb l’objectiu de disposar d’una instal·lació moderna i funcional, explica el comú d'Escaldes.