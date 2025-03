Canillo recapta 512 euros en la jornada benèfica per commemorar el dia de les Dones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Canillo va organitzar ahir un dia solidari amb cultura, art i gastronomia per celebrar el Dia de la Dona Treballadora i un sopar benèfic al Restaurant Àliga, que va comptar amb un sorteig solidari en benefici de l'agrupació cultural canillenca, on es van recaptar 512 euros. L'esdeveniment va començar amb un taller de pintura tèxtil impartit per l'artista i dissenyadora Anna Mangot, i on l'associació agrupació cultural canillenca (ACUCA) va amenitzar la jornada amb dues peces musicals dedicades a la dona. Posteriorment, en el sopar, es van reunir 70 dones canillenques per commemorar el dia.