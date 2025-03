Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

Les quartes jornades de bruixeria d’Andorra van acollir durant el dia d’ahir un taller d’aromateràpia i una trobada oberta per compartir coneixements sobre plantes silvestres comestibles i remeieres. En les dues activitats, es van explicar les propietats d’aquestes herbes i com aplicar-les correctament per treure’n el màxim benefici.