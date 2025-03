L'après-ski Cota 1.300 d'Ordino tindrà continuïtat l'hivern vinent

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Satisfacció del Comú d'Ordino pel bon funcionament que ha tingut l'après-ski, Cota 1.300, que han posat en marxa aquesta temporada d'hivern. La corporació va engegar aquest espai d'espectacles musicals com prova pilot i després de quatre caps de setmana, la valoració és molt positiva perquè cada dia hi ha hagut una mitjana del voltant d'unes 200 persones. L'ens comunal farà balanç per acabar d'estudiar com ha funcionat l'esdeveniment, però el més probable és que Cota 1.300 tingui continuïtat l'hivern que ve, tal com ha esmentat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta.

"Crec, en aquest moment, que això ha vingut per quedar-se", ha declarat Serracanta. "Segurament haurem de fer alguns retocs, però penso que no diferirà massa del que hem fet fins ara", ha detallat el conseller. El comú pròximament es reunirà de portes endins per fer un balanç del funcionament que ha tingut per si "cal millorar-ho", si ho impulsaran "durant tota la temporada" i per si poden "atreure més gent", ha descrit Serracanta. De fet, no es descarta que també es pugui incorporar-ho fora de la temporada d'esquí.

L'objectiu de la proposta va sorgir per dinamitzar la parròquia i des de l'administració consideren que s'ha complert. "Els dissabtes el vespre semblava un poble fantasma i ara com a mínim veiem gent que va amunt i avall, per tant, és un èxit quant a dinamització", ha declarat Serracanta. La proposta ha funcionat perquè cada cap de setmana han passat "entre unes 200 i 300 persones", ha mencionat Serracanta, tot i que no són dades exactes perquè no s'han comptabilitzat al detall. En un principi la idea era atreure el turisme, però també ha servit com a punt de trobada entre els ciutadans de les valls del nord i també de país. "Pensàvem que podríem atreure més turista quan baixaven de l'estació i la realitat ens ha demostrat que sí que venen, però està venint més és gent del poble", ha afegit el conseller.

El comú també està content perquè els establiments de restauració han pogut vendre. "Hem tingut un molt bon retorn per part seva, cada cap de setmana han acabat les existències i això vol dir que és un èxit, per tant, creiem que ha estat una bona iniciativa", ha esmentat el polític.

Aquest dissabte ha estat la darrera actuació del programa. La pluja ha estat la protagonista i ha fet minvar l'assistència, però, tot i això, s'ha vist gent a la plaça de la Closa veient Antònies Darkness i Retronika lounge music. Durant els quatre caps de setmana també hi ha hagut espai pel talent andorrà. Una aposta que ha buscat diferenciar-se de la resta d'après-skis que hi ha en el país i també com a altaveu per "promocionar la cultura andorrana", ha destacat Serracanta.