Esports i descomptes al Palau de Gel per celebrar el Dia de la dona treballadora

Amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora, el Palau vol participar en la celebració amb una iniciativa especial per promoure la igualtat en l’esport. Aquest cap de setmana totes les dones i nenes que visitin el Palau portant un detall de color lila podran gaudir d’un 50% de descompte en diverses activitats, com ara el patinatge sobre gel, la piscina i l’Splash! i el rocòdrom. A més, el Palau referma el seu compromís amb l’esport femení col·laborant un any més amb l’Skimo Femení, la cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes solidàries que tindrà lloc demà a Pal. Com a part d’aquesta col·laboració, tots els menors inscrits a la cursa rebran una invitació per gaudir de l’Splash! Per donar visibilitat a aquesta jornada reivindicativa, el Palau instal·larà un llaç de gairebé tres metres a la façana en suport a la lluita per la igualtat.