Els nous torns de 12 hores a Circulació pal·lien la falta de personal

El comú d’Escaldes-Engordany fa un bon balanç de les primeres setmanes de funcionament dels torns de 12 hores al departament de Circulació. Tot i que encara és d’hora per emetre un veredicte irrefutable sobre el nou model, fonts de la corporació apunten que de moment ha fet possible que hi hagi més personal disponible durant les 24 hores del dia. El nou sistema d’organització interna beneficia pràcticament tota la plantilla de Circulació.

Per norma general, els agents de Circulació fan torns de 12 hores durant cinc dies i, en acabat, disposen d’una setmana de descans. Com a màxim, d’aquestes 12 hores diàries només en passen quatre fent tasques a peu de carrer. La resta del temps se sol repartir entre patrulles i altres assignacions del cos, com ara revisar de nit les alarmes dels edificis comunals.

El nou model va adoptar-se per dos motius. En primer lloc, per pal·liar un problema persistent i comú als serveis de Circulació de la majoria de corporacions del país: la manca de personal. L’organització de la jornada laborar en torns de 12 hores ha permès ampliar el nombre d’agents disponibles en tot moment del dia i planificar millor els horaris dels treballadors. En segon lloc, per repartir les hores de feina d’una manera més satisfactòria per a tothom, fet que ajuda a evitar eventuals conflictes laborals.

La decisió de reorganitzar els torns de feina a Circulació la va prendre una comissió de treball del comú en què tenen representació, a part dels agents, els cònsols, els comandaments de Circulació i el departament de Recursos Humans. La comissió serà l’òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament del nou model, que s’aplicarà com a prova pilot durant un any. Passat aquest període, se n’hauran d’avaluar els resultats i decidir si cal donar-hi continuïtat. Si el sistema no permet resoldre els problemes d’organització detectats fa uns mesos, el repartiment de la feina per torns de 12 hores podria suspendre’s.

Fonts del comú van remarcar la importància que en la comissió de treball no tingui representació la direcció de Circulació. No és un fet menor. D’aquesta manera, van assenyalar, les qüestions laborals poden tractar-se amb plena confiança per part dels treballadors.

Circulació està format per una cinquantena de professionals. Recentment, va acabar el termini de presentació de sol·licituds per al concurs de mobilitat interna per proveir dues places d’administratiu per al servei.

EL NOU SISTEMA

1. TORNS DE 12 HORES DURANT CINC DIES

Els treballadors de Circulació fan torns de 12 hores durant cinc dies i després disposen d’una setmana de descans. El nou sistema d’organització de la feina beneficia pràcticament tota la plantilla.

2. MILLOR ORGANITZACIÓ DE LA FEINA

El nou model permet al comú disposar de més personal actiu durant les 24 hores del dia. També planificar els horaris de manera més satisfactòria per a tothom, fet que ajuda a evitar conflictes.

3. REVISIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ

Una comissió de treball en què tenen representació els treballadors, els cònsols, els comandaments de Circulació i Recursos Humans s’encarreguen de vetllar pel funcionament del model.