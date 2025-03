Reobre la carretera de la Comella amb pas alternatiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La carretera de la Comella, que estava tancada fins ara per una esllavissada que es va produir el 15 de febrer passat, va reobrir-se ahir a la circulació amb pas alternatiu. El nou camí està regulat per semàfors. El comú de la capital recorda que els treballs d’estabilització del talús, adjudicats a l’empresa Edicom per un import de 177.264 euros, avancen a bon ritme. S’espera que en poc més d’un mes es recuperi la circulació en ambdós sentits. Aquests treballs ja estaven previstos mesos abans de l’esllavissada i tenien com a objectiu millorar la seguretat a la zona.

Al coll on hi va haver l’incident, situat entre els punts quilomètrics 4,5 i 6, entre la urbanització Comella Parc i la Plana, ja s’havia registrat una altra caiguda de pedres anteriorment.