L’art tridimensional de Planchart, a l’Espai Caldes

Realitat, ficció, abstracció i figuració. L’Espai Caldes va acollir ahir la inauguració de l’exposició De formes deformes, de l’artista Miquel Planchart. Una mostra conformada per una quarantena d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que sorprèn els espectadors pel seu caràcter surrealista. De fet, mitjançant l’ús d’unes ulleres 3D, els visitants poden gaudir d’una doble lectura de les obres: per un costat, perceben imatges abstractes i mons onírics, mentre que, a través de les ulleres, se’ls revela una dimensió figurativa que permet una nova interpretació de les formes.

L’exposició, que inclou un ambient sonor creat per l’estudi de creació sonora Fonorama, presenta una selecció triada a partir d’un conjunt inicial d’unes 400 fotografies. De fet, la mostra s’organitza en blocs –ruïnes, inanimats, indústria, arquitectònics, rostres i natura– que inclouen imatges que Planchart va capturar en espais tan diversos com inesperats, com el reflex d’una pintura en un mirall dins d’un taller de pintor a Rubí, el paisatge després d’un incendi a prop de Montserrat, el complex industrial de Repsol a Tarragona, l’interior d’una central tèrmica abandonada o, fins i tot, una graella d’il·luminació d’un estudi de TV3. Dissabte 22 de març a les quatre de la tarda i dissabte 26 d’abril a les dotze del migdia es faran visites guiades amb l’artista.