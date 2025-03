Astrié reivindica la “bona gestió” feta per l’anterior equip comunal

“Les conclusions de l’auditoria econòmica del mandat 2020-2023 confirmen que vam fer una bona gestió.” El conseller del grup de la minoria del comú d’Andorra la Vella David Astrié afirma que els resultats de l’informe sobre la gestió econòmica de la corporació anterior han demostrat “el que ja sabíem”. És a dir, que la feina feta pels responsables comunals va a l’altura de la institució.

L’auditoria destaca que durant el mandat 2020-2023 –en què Astrié va ocupar els càrrecs primer de cònsol menor i, des de la marxa de Conxita Marsol fa exactament dos anys per presentar-se a les eleccions nacionals, el de cònsol major– el grup de la majoria va executar el 74% dels seus compromisos electorals. L’informe assenyala, però, que “no ha estat possible avaluar-ne l’economia ni l’eficiència”, segons recull un comunicat difós ahir pel comú.

“Les conclusions [...] confirmen que vam fer una bona gestió”

David Astrié, Conseller de la minoria



Pel que fa a la sostenibilitat financera, l’auditoria conclou que van complir-se “els objectius d’endeutament i despesa segons la legislació vigent”. També, asseyala que no s’ha detectat “cap desviació significativa en l’execució de les despeses corrents”, mentre que el grau d’autonomia fiscal del comú va situar-se per sobre de la mitjana. A més, destaca que els objectius de reducció d’endeutament van assolir-se abans del final del mandat.

Tot i que l’auditoria és positiva, també recull alguns punts negatius. Entre d’altres, apunta que, dels tres processos participatius previstos, només se’n va executar un. També critica que no s’establissin mecanismes de control centralitzat per fer el seguiment financer i prevenir desviacions en les inversions. D’altra banda, incideix en el fet que el comú no disposés ni d’eines “que permetin correlacionar els recursos utilitzats amb els resultats obtinguts”, fet que dificulta avaluar l’assoliment dels objectius establerts, ni “d’estudis o enquestes per mesurar l’impacte de les polítiques en la ciutadania, més enllà del procés de pressupost participatiu”.

La Llei de finances comunals diu que els comuns han de fer una auditoria del mandat anterior, però el Govern encara ha de desplegar el reglament que regula el procediment. Astrié assegura que “sempre” ha estat “tranquil”, ja que mai no ha dubtat de la bona gestió feta en el darrer mandat. El comú, per la seva part, afirma que incorporarà les conclusions en la gestió.

CONCLUSIONS

PROGRAMA

La majoria va executar el 74% del programa electoral.

FINANCES

El comú va complir els objectius de despesa i endeutament segons la legislació vigent.

DESPESES

No va detectar-se cap desviació significativa en l’execució de les despeses corrents.

ENDEUTAMENT

Els objectius de reducció de l’endeutament van assolir-se abans del final del mandat.

PARTICIPACIÓ

Només va executar-se un procés participatiu de tres.

CONTROL D’INVERSIONS

No es van establir mecanismes de control per prevenir desviacions.

ANÀLISI

No hi havia eines per correlacionar els recursos utilitzats amb els resultats obtinguts.

IMPACTE

No hi havia eines per mesurar l’impacte de les polítiques en la ciutadania.