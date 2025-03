El passeig del riu s’ampliarà entre el pont de Tobira i l’Estadi Nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha decidit delegar al Govern la facultat de licitar els treballs per ampliar el passeig del riu entre el pont de Tobira i l’accés a l’Estadi Nacional. Es tracta d’una zona on actualment no hi ha tram del passeig a la banda dreta –el passeig discorre per un carrilet a la vora de la carretera general– i la voluntat és habilitar-lo, segons van informar ahir fonts comunals.

El comú assumirà el cost dels treballs per donar continuïtat al passeig del riu, que pugen a aproximadament 80.000 euros. Les obres inclouen la construcció d’un mur de canalització del riu en el tram afectat. L’edicte que delega la facultat de licitar a l’executiu va publicar-se ahir al BOPA.