La Massana imparteix formacions d'evacuació i extinció d'incendis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana està impartint, actualment, formacions d'evacuació i extinció d'incendis, on participen les persones delegades per portar a terme la coordinació de les diferents zones del comú en cas d'emergència. Aquests cursos formen part d'una iniciativa impulsada per la corporació amb l'objectiu "d'oferir el millor servei a la ciutadania". En aquest sentit, s'han realitzat més formacions, com la gestió de residus, de sensibilització enfront l'assetjament laboral, sexual i per raó de gènere o llenguatge administratiu i jurídic en llengua catalana.