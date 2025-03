L'obra 'Benvinguda a la realitat' omple les Fontetes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'obra Benvinguts a la realitat va omplir anit les Fontetes de la Massana, una proposta teatral que ha servit per commemorar el Dia Internacional de les Dones, apunta el comú. L'actriu Nuria Montes va donar vida a Àurea Puig una protagonista en la qual moltes dones es van poder veure reflectides. El missatge final de l’obra va ser clar: hi ha tantes Àurees Puig com dones al món, cadascuna amb la seva història, les seves lluites i el seu camí cap a la igualtat. L’obra està basada en el llibre de relats de Lara de Miguel, que porta el mateix nom, i dirigida per Joan Hernández i Núria Montes.