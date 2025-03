L'auditoria de la capital recomana eines per analitzar desviacions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'auditoria sol·licitada per l'actual corporació del comú d'Andorra la Vella recomana eines per analitzar desviacions i aplicar mesures correctores. Així ho ha fet públic l'administració parroquial, que va demanar aquest exercici al final del mandat polític 2020-2023, i que ja ha rebut. En l'escrit es detalla que no es van establir mecanismes de control centralitzat "per fer el seguiment financer i prevenir desviacions en les inversions". Amb tot, el comunicat recull que "no s'ha detectat cap desviació significativa en l'execució de les despeses corrents".

D'altra banda, l'auditoria reconeix que l'anterior corporació va executar el 74% dels seus compromisos electorals, tot i que "no ha estat possible avaluar-ne l'economia ni l'eficiència". A més, "s'han complit els objectius d'endeutament i despesa", amb un grau d'execució pressupostària del 79%. L'escrit recomana fomentar "sinergies entre departaments i altres entitats per optimitzar resultats".