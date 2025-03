L'art tridimensional de Planchart arriba a l'Espai Caldes

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Realitat, ficció, abstracció i figuració. L'Espai Caldes ha acollit aquest dijous la inauguració de l'exposició 'De formes deformes' de l'artista Miquel Planchart. Una mostra conformada per una quarantena d'imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que sorprèn els espectadors pel seu caràcter surrealista. De fet, mitjançant l'ús d'unes ulleres 3D, els visitants poden gaudir d'una doble lectura de les obres: per un costat, perceben imatges abstractes i mons onírics, mentre que, a través de les ulleres, se'ls revela una dimensió figurativa que permet una nova interpretació de les formes.

"La idea original era un llibre de fotografia en blanc i negre, però amb el sistema de fotografia estereoscòpica. Tot va començar fent proves amb una de les imatges que no em va acabar de convèncer de com quedava, que era un tros de tela penjant, i li vaig començar a donar voltes. Aquestes voltes em van sorprendre perquè em donaven resultats que no m'esperava", ha explicat Planchart durant la inauguració, on també hi han assistit el conseller de Vida Cultural i Aparcaments d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, el músic Lluís Casahuga i el cap d'àrea de Cultura d'Andorra la Vella, Jan Cartes. "D'alguna manera, al veure allò, vaig començar a provar altres imatges i vaig veure que hi havia imatges que funcionaven molt bé, altres que no tenien cap sentit, i va ser a partir d'aquí que vaig seguir provant amb altres imatges fins a veure com va resultar l'exposició", ha afegit.

L'exposició, que inclou un ambient sonor creat per l'estudi de creació sonora Fonorama, presenta una selecció triada a partir d'un conjunt inicial d'unes 400 fotografies. De fet, la mostra s'organitza en diferents blocs -ruïnes, inanimats, indústria, arquitectònics, rostres i natura- que inclouen imatges que Planchart va capturar en espais tan diversos com inesperats, com el reflex d'una pintura en un mirall dins d'un taller de pintor a Rubí, el paisatge després d'un incendi a prop de Montserrat, el complex industrial de Repsol a Tarragona, l'interior d'una central tèrmica abandonada o fins i tot una graella d'il·luminació d'un estudi de TV3. "Com a cosa curiosa, vaig detectar que allò que podria ser una imatge espectacular o interessant, en realitat, a l'exposició no em servia, no em funcionava. Havia d'anar a buscar coses potser menys transcendents perquè realment em pogués construir aquest tipus d'imatge", comentava l'artista, qui explicava que la composició d'una imatge senzilla pot durar tres dies, mentre que una de les complexes pot trigar un mes o un mes i mig.

Com és habitual, l'exposició es complementarà amb diverses activitats, com les visites guiades a càrrec de l'artista, que tindran lloc el dissabte 22 de març a les 16 h i el dissabte 26 d'abril a les 12 h. A més, es podrà gaudir del concert 'Deformes Musicals' el divendres 9 de maig a les 20 h, on el grup Fonorama, format per Lluis Casahuga, Kic Barroc i Toni Gibert, oferirà una actuació d'electrònica en viu interpretant les sonoritats que han inspirat l'ambient de l'exposició. Finalment, el Centre Cultural La Llacuna acollirà el curs de fotografia estereoscòpica que impartirà Planchart els dies 5 i 6 d'abril. Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia.