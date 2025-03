Es constitueix el consell consultiu del pla d’urbanisme

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell consultiu, un òrgan que participarà en la redacció del nou pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Andorra la Vella, va començar a treballar ahir. Aquest òrgan, format per representants d’associacions empresarials, culturals, esportives i educatives, així com per col·legis professionals i entitats socials, garantirà un procés obert i participatiu per definir el futur urbanístic de la parròquia.