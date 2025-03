La cadena hotelera de luxe Marriott s’instal·la a Andorra

Publicat per Víctor González Encamp Creat: Actualitzat:

La urbanització de Calranes-La Moixa –situada just abans d’arribar a Meritxell per la CG-2, a la zona del Torrent Pregó– acollirà un hotel de cinc estrelles de la cadena nord-americana Marriott. Segons va poder saber el Diari, la sol·licitud de llicència per construir l’edifici ja està entrada al comú d’Encamp, però encara no ha estat aprovada perquè s’està en espera de la consolidació definitiva del projecte.