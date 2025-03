El Rei Carnestoltes dispara contra el comú: padrins privilegiats i joves oblidats

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Des del projecte fallit de Grifols fins a l'enumeració de gran part dels consellers de la corporació. Les últimes voluntats del rei Carnesoltes d'Ordino, recitades aquest dimecres al vespre pel notari il·lustre de la vall a la Plaça Major, han abordat, com és costum, l'agenda política de la parròquia. Amb un to satíric, Sa Majestat ha bromejat sobre qüestions d'actualitat amb crítiques a tort i a dret.

Enguany, les crítiques han posat el focus en la manca d'espais i activitats pels joves, mentre que els padrins gaudeixen d'una gran oferta que els converteix en "l'enveja dels veïns". També s’ha qüestionat que es gastin diners en festes i esdeveniments en comptes de destinar-los a altres projectes més necessaris. A més, Sa Majestat ha celebrat el fracàs del projecte Grifols, que permetrà el retorn de les vaques de Saboiano al Prat de la Farga. També s'han criticat les grans inversions, com les de l’après-ski 1300, recordant que, de vegades, no cal inventar, sinó aprofitar el potencial del que ja es té. Finalment, s'han reivindicat les entitats culturals i s'han reclamat més infraestructures per dur a terme la seva activitat.

La cerimònia, que ha posat punt final al Carnaval d'Ordino, s'ha iniciat a les 19 hores davant de l'església d'Ordino amb la tradicional processó fúnebre. Encapçalada pel taüt del Rei Carnestoltes i acompanyada per les ja habituals ploraneres, ha resseguit diversos carrers del centre històric amb música interpretada pels grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra. Després del testament, adreçat als especialment als polítics ha tingut lloc la tradicional crema del fèretre i la sardinada popular.