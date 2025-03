El consell consultiu que participarà en la definició del nou pla d'urbanisme s'ha constituït avui

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell consultiu, un òrgan que participarà en la redacció del nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d'Andorra la Vella, ha començat a treballar avui. L'òrgan està format per representants d'associacions empresarials, culturals, esportives i educatives, així com per col·legis professionals i entitats socials, i garantirà un procés obert i participatiu per definir el futur urbanístic de la parròquia, tot recollint les opinions i necessitats de diversos sectors de la societat. Paral·lelament, també es duran a terme tallers deliberatius i altres iniciatives de participació ciutadana, apunta el comú.

El procés de redacció del POUP, que substituirà el pla vigent des del 2007 i revisat el 2017, es desenvoluparà en diverses fases, incloent-hi una exposició pública i un període d’al·legacions previst per a finals de 2025, explica el comú de la capital.