El comú aparca el ‘cotxe càmera’ que posa multes d’estacionament per ser inviable

El cotxe càmera de les multes no exercirà mai la seva funció després que l’actual corporació local hagi decidit aparcar-lo definitivament, ja que s’ha considerat que no és “ni viable, ni el seu funcionament està adaptat a la parròquia”, segons van confirmar al Diari fonts del comú d’Andorra la Vella.

Aquest vehicle especialitzat va ser adquirit per la corporació anterior, liderada per Conxita Marsol i David Astrié, amb l’objectiu d’automatitzar el control d’estacionament i facilitar la feina dels agents de circulació. La primavera del 2023 es van dur a terme diverses proves pilot per comprovar-ne l’eficàcia. No obstant això, el departament de Circulació va decidir retirar-lo temporalment de servei després d’unes setmanes de rodatge. Aquest període d’inactivitat es va allargar fins que, amb el canvi de mandat al comú de la capital, s’ha acabat descartant definitivament.

Davant d’aquesta situació, i tenint en compte que el vehicle ja estava adquirit i totalment pagat, l’actual corporació ha pres la decisió d’aprofitar els recursos d’una manera alternativa. El comú va explicar que s’ha desmuntat el sistema de detecció i vigilància que portava incorporat, eliminant així tota la tecnologia de control d’estacionament. D’aquesta manera, el cotxe, que és un model elèctric, s’ha reconvertit en un vehicle de servei per a un altre departament de la corporació local.

La funció del cotxe càmera era agilitzar una de les tasques dels agents de circulació i sancionar els automòbils mal aparcats automàticament. Només amb una fotografia, un programa informàtic podia comprovar si el vehicle estava ben estacionat i registrar la sanció corresponent a la base de dades d’infractors, però la mesura no va quallar i amb el canvi de cares al comú es va anar deixant de banda fins que han acabat posant la cortina a la iniciativa. Ja el febrer de l’any passat el comú va mostrar dubtes sobre si el cotxe era operatiu, motiu pel qual van comprometre’s a estudiar l’ús de l’aparell fins que ha acabat per descartar-lo.

Andorra la Vella no hauria estat pionera en aquest tipus d’iniciatives. El concepte de vehicles patrulla automatitzats per sancionar infraccions d’estacionament no és nou i ja funciona en altres ciutats del voltant. A Barcelona, per exemple, fa temps que funciona un sistema similar, amb el qual un cotxe equipat amb càmeres especialitzades detecta i sanciona automàticament aquells vehicles que ocupen indegudament el carril bus.

CRONOLOGIA

1. PROVES PILOT QUE NO VAN ANAR ENLLOC

La primavera del 2023, el comú encapçalat per David Astrié i Conxita Marsol va fer proves durant diverses setmanes pilot per comprovar el funcionament del vehicle.

2. EL COMÚ ESTUDIA L’OPERABILITAT DEL VEHICLE

L’actual majoria va mostrar dubtes sobre la possibilitat de posar el cotxe en funcionament i es va comprometre a estudiar-ho el febrer de l’any passat, fins que ho ha descartat definitivament.

3. UNA NOVA VIDA PER AL ‘COTXE CÀMERA’

El comú ha aprofitat que el vehicle elèctric ja estava pagat per utilitzar-lo per a altres funcions després de desactivar els aspectes de vigilància que havia incorporat.