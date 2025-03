La nova mostra del Bici Lab ret homenatge a Bonaventura Riberaygua

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La nova mostra efímera que acull el vestíbul del Bici Lab Andorra, i que porta per títol 'Gènesi', ret homenatge a Bonaventura Riberaygua Esteve, en el primer aniversari de la seva defunció. La mostra, que estarà en exposició entre avui i el 4 de maig, analitza el col·leccionisme com a primer pas en la creació d’un museu i ret homenatge a la família Riberaygua, qui va cedir de manera desinteressada la seva col·lecció de bicicletes al centre. L’exposició inclou dues peces representatives del seu llegat, com la bicicleta artesanal Mielora Mielan, que Bonaventura Riberaygua va conservar a casa seva fins als últims dies, i la peça Turi, creada en reconeixement a la seva trajectòria.