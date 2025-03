Febrer càlid i sec amb una mitjana de 6,1 graus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El mes de febrer ha estat càlid i sec i amb una anomalia de temperatura de 2,1 graus positius. És el que apuntava ahir el resum climàtic del segon mes de l’any elaborat per Acció Climàtica, que afegeix que es tracta del setè febrer consecutiu “càlid o molt càlid” i amb temperatures per sobre de la mitjana. La d’aquest any ha estat de 6,1 graus, mentre que la precipitació acumulada s’ha situat en els 21,6 mil·límetres. L’inici del mes va ser fred, però el dia 16 el termòmetre a Aixàs arribava als 18,9 graus. Les nevades s’han concentrat en cotes altes i han estat minses.