Encamp acomiada el rei Carnestoltes amb la tradicional despenjada

El rei Carnestoltes ja no penja de la plaça del Consell General d'Encamp. La comissió de festes ha realitzat aquest dimarts a la tarda la tradicional despenjada de sa majestat el rei Carnestoltes. La gent del poble s'ha apropat a la plaça per gaudir de la baixada del personatge, que com és habitual, ha arrencat amb els trets d'escopeta i una traca de pirotècnia. Després de despenjar-lo, els joves de la parròquia han traslladat el ninot a la sala de Congressos, on se li practicarà aquesta nit l'operació, un altre dels actes tradicionals del Carnaval d'Encamp. Un cop finalitzi, el Dj. Moncho tancarà el dia amb una sessió musical.

La festivitat finalitzarà aquest dimecres amb els darrers actes del programa. A les vuit del vespre tindrà lloc la sardinada popular a la Travessera de l'Areny i mitja hora més tard començarà la lectura de les últimes voluntats i la cremada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Per amenitzar la vetllada, a dos quarts de deu de la nit, hi haurà un castell de focs artificials de fi de festa.