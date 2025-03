Els judicis més absurds

Publicat per

Ordino va celebrar ahir els seus tradicionals contrabandistes plens de sàtira i crítica social. Cap a les 12.00 hores, aquests van irrompre entre crits i carreres a la plaça Major. Darrere d’ells, les forces especials de la parròquia -els FEO- tractaven de donar-los caça entre trets de trabuc i ordres de detenció.

I és que a través de personatges com el del terratinent, que intentà convèncer els batlles que li concedeixin un dret de pas per especular amb les seves terres, o el del DJ David Jeta, es van produir escenes còmiques que es resolien amb les rialles de tot un públic ple de pares, nenes i nens que ahir van gaudir d’una jornada festiva sense escola.

Els actors durant un moment de la representació a Ordino.M.R.

Però tots esperaven un moment, que era el del judici. Segons el president de l’Associació Cultural d’Ordino, Albert Roig, aquesta és sempre una “de les parts més esperades per l’audiència” que “gràcies a l’increment de personatges d’enguany” s’ha pogut allargar. En total, s’hi han afegit una desena de noves cares a la representació. Els personatges van aprofitar per criticar la falta d’espais pels joves a la parròquia i la conversió d’Ordino en un poble de jubilats.

Per part de l’organització, Roig va destacar que per a l’associació una de les coses més importants és “poder assegurar el relleu generacional de la festa”. “Estem parlant d’una representació popular, al carrer i a una població petita. El més important al final és fer comunitat i que la gent de la parròquia que vingui, gaudeixi”, va declarar. Roig també va fer referència al fet que “no muntem uns contrabandistes de nens i uns de grans”, sinó que “el que volem és barrejar-nos per tal de viure en comunitat la festivitat”, va detallar.

Entre els joves actors la felicitat era màxima, ja que, com va explicar la Maria, una de les membres de l’elenc, “ens ho passem molt bé”, ja que “la celebració comença a les nou del matí” quan tot l’equip escalfa motors amb un esmorzar en comunitat. També va afegir que “és una forma de fer festes a la parròquia”. Entre el públic es trobaven persones de l’esfera política de la localitat com pot ser la cònsol major, Maria del Mar Coma. El públic també va poder gaudir d’una ració de menjar típic de l’època que es va servir a través d’un càtering instal·lat a la plaça.

BALL DE L’OSSA D’ENCAMP

A Encamp, l’aparcament del Prat de l’Areny va veure com gent de totes les parròquies s’apropava a la disbauxa de la representació del Ball de l’Ossa, amb una trama en què cap dels polítics del país ha quedat lliure de sentència. De fet, tots han passat per la sàtira del dilluns de Carnaval; des de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, fins al cònsol menor encampadà, Xavi Fernández, o el responsable de Política Lingüística al ministeri de Cultura i també conseller, Joan Sans.

BOTIFARRADA A CANILLO

Per la seva part, Canillo va acomiadar ahir a la tarda el Carnaval jutjant públicament el personatge del Carnestoltes i procedint a la seva crema simbòlica, marcant el final de les festivitats. L’acte, que va comptar amb un centenar de persones assistents, va anar acompanyat d’una botifarrada popular organitzada pel Comú i que va repartir un total de 350 racions.