Canillo eixamplarà 242 metres quadrats la carretera de Prats

El comú de Canillo ha acordat la signatura de dos convenis de cessió anticipada amb la societat GRIMCISA per eixamplar la carretera secundària de Prats. En total es destinaran 241,94 metres quadrats a la vialitat, dels quals 191,88 corresponents a la "Terra d'Encamparnal, Terra de la Muntada i Altra Terra de la Muntada" i 50,06 del terreny "Terra de la Muntada 2". El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé Font, ha destacat que "aquesta actuació suposa un pas endavant per millorar la seguretat i la comoditat de conductors i vianants per garantir una mobilitat més eficient i adaptar les nostres infraestructures a les necessitats de la parròquia."