L’Splash ha venut gairebé 13.000 entrades en el primer any de vida

L’Splash, el parc aquàtic del Palau de Gel, ha venut 12.879 entrades entre el gener del 2024 i el febrer del 2025. Segons fonts de l’equipament, aquestes dades confirmen l’èxit i la consolidació de l’espai com una destinació preferent per al lleure familiar i esportiu. El dia de més afluència va ser el 14 d’agost de 2024, amb 212 entrades venudes, mentre que el 2025 el dia amb més visitants va ser el 15 de gener, amb 148 entrades. Aquestes xifres reflecteixen una elevada demanda tant en temporada alta com en períodes hivernals.

La instal·lació es prepara per afrontar nous reptes i mantenint-se com una destinació imprescindible per a les famílies i amants de l’aigua. La propera ampliació i modernització dels espais del Palau, pressupostada per 2,5 milions d’euros, es troba actualment en període del concurs d’idees.