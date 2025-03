Crítica social i sàtira als contrabandistes d’Ordino

Publicat per Daniel Muñoz Ordino Creat: Actualitzat:

Ordino celebra els seus tradicionals contrabandistes plens de sàtira i crítica social. Tal com ha explicat el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig, “hi ha tota una primera part en la qual es fa una sàtira sobre els terratinents que són de pota negra i que volen imposar el seu criteri perquè són ells els que tenen els terrenys”. Roig també ha destacat que “a dins dels diàlegs” també es fa referència “als pisos pastera, on la gent que ve de fora s'agrupa per treballar” o “la quantitat d’agents de circulació que tenim a Ordino”. “El que volem és parlar i fer broma de l’actualitat de la parròquia”, ha declarat.

Roig ha destacat que per a l’associació una de les coses més importants és “assegurar el relleu generacional”. “Estem parlant d'una representació popular, al carrer i a una parròquia petita. El més important al final és fer comunitat i que la gent de la parròquia que vingui, gaudeixi”, ha declarat. Roig també ha fet referència al fet que “no muntem uns contrabandistes de nens i uns de grans”, sinó que “el que volem és barrejar-nos per tal de viure en comunitat la festa”, ha detallat.

Segons Roig, enguany la representació dels contrabandistes ha comptat amb més actrius i actors, passant de la vintena de 2024 a una trentena. “Això és el que ens ha permès poder canviar una mica la representació en comparació a altres anys”, ha detallat. Entre els joves actors la felicitat era màxima, ja que com explica la Maria, una de les membres de l’elenc, “ens ho passem molt bé” i “és una forma de fer festes a la parròquia”. La celebració ha començat a les 12:00 hores i ha tingut lloc a la plaça Major de la parròquia.