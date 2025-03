Canillo s'acomiada del Carnaval repartint 350 racions de botifarra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Canillo ha acomiadat, avui a la tarda, el Carnaval amb la tradicional cerimònia del judici i la crema del Carnestoltes, una celebració plena de sàtira, festa i germanor feta per la “quadrilla” del carnaval de Canillo amb la plaça del telecabina plena. Com cada any, el personatge del Carnestoltes ha estat jutjat públicament per les seves malifetes, en un discurs carregat d’humor i crítica local. Un cop dictada la sentència, s’ha procedit a la seva crema simbòlica, marcant el final de les festivitats

de Carnaval. L’acte, que ha comptat amb centenars de persones, ha anat acompanyat d’una botifarrada popular organitzada pel Comú i que ha repartit unes 350 racions.

El cònsol major del comú de Canillo, Jordi Alcobé agraeix "als membres de la “quadrilla” així com a totes aquelles persones que han col·laborat i participat en tots els actes que s’han fet per Carnaval. Canillo brilla precisament pels veïns que

organitzen i participen de les festes populars".