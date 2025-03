El Ball de l'Ossa d'Encamp passa comptes amb la política del país

Publicat per Agències Encamp Creat: Actualitzat:

L'aparcament del Prat de l'Areny d'Encamp ha vist com gent de totes les parròquies s'ha apropat aquest dilluns de Carnaval a la disbauxa de la representació del Ball de l'Ossa, amb una trama en què cap dels polítics del país ha quedat lliure de sentència. De fet, tots han passat per la sàtira del dilluns de Carnaval; des de la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, fins al cònsol menor encampadà, Xavi Fernández, o el responsable de Política Lingüística al ministeri de Cultura i també conseller, Joan Sans. Qui tampoc ha sortit impune han estat les parròquies de Canillo i Ordino, amb les quals els veïns d'Encamp tenen una enganxada amistosa.

La llegenda de l'ossa explica com baixa a robar el berenar d'uns dallaires i és morta a mans dels caçadors. A més, abans de la caça és quan s'aplica l'humor i la diversió. Els diàlegs dels dallaires interpretats pels membres de la Comissió de Festes han fet riure a tots els presents amb bromes sobre temes com el fet que la parròquia d'Encamp —també anomenada "la meca de la grua"— no para de construir, que el parc de l'Ossa es va fent per fascicles i no s'acaba mai, o que els 100 euros al mes que paga el comú d'Encamp durant un any a les persones majors de seixanta anys que lloguen una habitació als seus habitatges són insuficients per afrontar les despeses.

La jornada festiva ha continuat amb el tradicional repartiment d'allioli a la Travessera de l'Areny. Per als més petits, ha continuat amb una xaranga pels carrers del poble fins a la Sala de Festes a càrrec de Bloco Sambara. A la nit, estaran tocant en la sala de festes del Complex, el grup de versions Caipirinyes, precedint a DJ Moncho i Mon DJ.