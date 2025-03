Absolts pel bon humor

Pels volts de les cinc de la tarda, va començar la persecució dels contrabandistes pels carrers d’Encamp. Entre trets de trabuc i empaitades, la patrulla de carabiners va aconseguir atrapar-los. Els malfactors van arribar a la plaça dels Arínsols amb el fardell a l’esquena i entonant cançons populars carnavaleres.

Intervenció del jutge i el fiscal en el judici.Víctor Gonzàlez

L’escenari de la plaça va transformar-se en un tribunal andorrà no gaire seriós, malgrat els intents del fiscal i el jutge per imposar la seva autoritat. Més tard va arribar l’advocat dels pobres –aquest any el personatge simulava ser el conseller de la minoria Josep Lluís Agudo. Tampoc va faltar el cap dels contrabandistes, el Sis Dits, que representava que era l’exministre Eric Jover.

Tots plegats van animar un espectacle ple de diversió, comicitat i grans moments de sàtira. Durant la representació, va versionar-se Everybody, dels Backstreet Boys. La lletra va fer referència, entre altres coses, al polèmic cas del CBD. També van sorgir temes com l’acord d’associació amb la Unió Europea o el Consell General i va fer-se menció de figures públiques del país, com el cap de Govern, Xavier Espot; els actuals cònsols major i menor, Laura Mas i Xavier Fernàndez, i la consellera comunal Marta Pujol.

Els joves, al final del judici, cantant l’himne.Víctor Gonzàlez

També hi ha va haver alguna picada d’ull a personatges internacionals, com l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Uns mossos una mica despistats van aparèixer per l’escenari i van preguntar pel polític. Al cap d’una estona un dels botxins va treure’s la disfressa per revelar que a sota s’hi amagava Puigdemont.

Gràcies a l’humor i als dots de convicció de l’advocat dels pobres, el jutge va acabar absolent la colla de contrabandistes, que, plens de joia i satisfacció, van mostrar la seva alegria cantant la cançó distintiva de la joventut encampadana i himne del Carnaval.

El punt final el va posar el tradicional repartiment de botifarres, seguit per l’espectacle infantil El Pony Menut, que va representar-se a la sala de festes del Complex. A la nit va actuar el grup de versions The Tutsies, a la matinada, i el grup Bandidos Perversions. La jornada va acabar amb una sessió de discjòquei amb DJ Toni Peret.