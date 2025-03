El Splash tanca el seu primer any amb gairebé 13.000 entrades venudes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Splash, s'ha consolidat com un actiu d’oci del Palau de Gel , i ha assolit xifres durant els primers 13 mesos des de la seva inauguració, amb un total de 12.879 entrades venudes entre gener de 2024 i febrer de 2025. Aquestes dades confirmen l’èxit i la consolidació de l’espai com una destinació preferent per al lleure familiar i esportiu.

El dia de més afluència va ser el 14 d’agost de 2024, amb 212 entrades venudes, mentre que, en el que portem de 2025, el dia amb més visitants ha estat el 15 de gener, amb 148 entrades. Aquestes xifres reflecteixen una elevada demanda tant en temporada alta com en períodes hivernals.

El mes de febrer passat es van registar 1.200 persones amb una consolidació de la reserva realitzada per grups. Respecte a l'entrada individual, s'ha dissenyat l'estratègia comercial de promocionar el paquet d'entrades integrat amb el pont tibetà i mirador del Roc del Quer, nous preus acabats d’aprovar el dimecres passat.