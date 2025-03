Les disfresses envaixen el Carrer

Els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van omplir-se de color, música i diversió ahir a la tarda amb la rua de Carnaval, en què van participar unes vuit comparses. Centenars de veïns i visitants van aplegar-se als carrers per gaudir de l’espectacle, que ha començat a les sis de la tarda al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i va recórrer els carrers de la Constitució i les avingudes Carlemany i Meritxell, fins a arribar a la plaça Príncep Benlloch de la capital, on va acabar.

Una dona disfressada de la bruixa de ‘Wicked’ a Andorra la Vella.Agències

A la festa, plena d’actuacions de dansa i coreografies originals, van poder-se veure recreacions de pel·lícules icòniques com Alícia al país de les meravelles, de Disney, i Wicked, així com comparses de simpàtiques abelles, artistes de circ, la carrossa The Show must go on, un grup de Raffaellas i la Germandat Ninja.

A Encamp, la plaça del Consell General va ser ahir al migdia l’escenari del primer gran acte del Carnaval: la tradicional penjada de sa majestat el Rei Carnestoltes. Un acte simbòlic que va marcar l’inici de cinc dies de celebració amb un programa per a tots els públics. Tot seguit la sala de festes del complex va oferir un concert infantil. Els actes van continuar a la tarda amb la desfilada de carrosses i comparses pels carrers de la vila. A la nit, els Senyora i diversos DJ convidats van animar la vetllada a la sala de festes del complex.

La rua dels arlequins de Canillo.Comú de Canillo

Com no podia ser d’una altra manera, a Canillo el Carnaval arrencar amb força amb la tradicional penjada del Carnestoltes, seguida de la tradicional rua dels arlequins. Centenars de persones, entre participants i espectadors, van gaudir d’un dels esdeveniments més esperats del calendari del Carnaval de la parròquia.

El Carnaval continuarà els propers dies amb diferents actes pensats per a totes les edats, fins a arribar al tradicional judici i crema del Carnestoltes de demà a la tarda.