Els alumnes de ‘Gent Gran Activa’ exposen una selecció de les seves obres a l’espai ‘Bingo Art’

Els alumnes del taller d'art ‘Gent Gran Activa’ han inaugurat aquesta setmana a l’espai 'Bingo Art', situat al vestíbul del bingo Star’s, una exposició amb una selecció de les obres que han creat durant els darrers mesos. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, ha explicat que poder mostrar tots aquests treballs en un lloc per on hi passa tanta gent "és un reconeixement a la feina que fan tots els participants en aquesta iniciativa, tant de manera individual com en grup".

La mostra, que compta amb una trentena de treballs fets per 19 alumnes, conté creacions de temàtica lliure. Les obres s'han elaborat amb diferents tècniques com l'aquarel·la o la pintura a l'oli, entre altres. Bona part dels alumnes han tingut el seu primer contacte amb la pintura gràcies a ‘Gent Gran Activa’, si bé algun d’aquests ja en tenia experiència. Cal destacar que, independentment del nivell i estils de cada autor, els participants en aquest programa s'han unit com a grup.

El taller d'art de ‘Gent Gran Activa’ està impulsat pel Comú d'Andorra la Vella com un espai de trobada per compartir i acompanyar a persones plenes de motivació, entusiasme i interès. La voluntat de la corporació comunal, donat l’èxit de la iniciativa, és continuar impulsant el taller de manera indefinida. L'exposició restarà oberta fins al 27 de març.