El sector dels pisos turístics aplaudeix el control a les empreses

L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) celebra que el comú de Canillo hagi prohibit explícitament l’obertura de comerços en habitatges d’ús turístic. “Em sembla bé que es reforci la llei per perseguir les infraccions i l’intrusisme. Si el comú tira endavant una mesura com aquesta, em sembla una idea fantàstica. No hi puc dir cap altra cosa”, va afirmar en declaracions al Diari el president de l’entitat, Àlex Ruiz.

L’article 69 de l’ordinació d’arrestos de Canillo per al 2025, aprovat aquesta setmana en consell de comú, no permet donar d’alta un establiment comercial en un habitatge si està llogat. El document, a més, recalca que “en cap cas” es permetrà obrir un establiment comercial en un habitatge registrat com a habitatge d’ús turístic. D’altra banda, el llogater podrà donar d’alta un negoci en un habitatge llogat sempre que compti amb l’autorització expressa del propietari. La mesura vol evitar la proliferació de negocis paral·lels en apartaments turístics, sovint amb la voluntat de defraudar les administracions públiques.

Ruiz assegura que l’AEAT ja fa un control intern per identificar infractors. “Nosaltres som els primers que sempre intentem detectar pisos que no estiguin realment ben declarats. Quan en localitzem un, ho denunciem al ministeri de Turisme o al comú corresponent”, va explicar. Tot i això, Ruiz assegura que està convençut “al 100% que cap dels associats de l’entitat comet infraccions com aquestes. “És important recalcar que tots els associats compleixen degudament la llei”, va afirmar.

A part de prohibir clarament l’obertura de negocis en apartaments turístics, una altra de les novetats de l’ordinació d’arrestos és l’obligació dels propietaris de comprovar –abans de sol·licitar l’autorització administrativa per dur a terme l’alta de l’establiment– que l’ús urbanístic del local és adequat per a l’activitat prevista. “En cas que no ho sigui, haurà de realitzar el corresponent canvi d’ús d’acord amb la normativa urbanística vigent. L’incompliment d’aquesta condició podrà comportar la revocació de l’autorització per establir un comerç, indústria, despatx, oficina o qualsevulla altra activitat d’ordre econòmic, per part del comú”, recalca l’article 69 de l’ordinació. Aquest punt de la normativa reforça encara més la capacitat del comú per perseguir les infraccions.

