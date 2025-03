El Carnaval d’Encamp arrenca amb humor i crítica en format podcast

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La plaça del Consell General d'Encamp ha estat, aquest dissabte al migdia, l’escenari del primer gran acte del Carnaval d’Encamp 2025: la tradicional penjada de sa majestat el Rei Carnestoltes. Un acte simbòlic que ha marcat l’inici de cinc dies de celebració amb un programa carregat d’activitats per a tots els públics. "Jo com a encampadà, he de dir que el Carnaval d'Encamp no té competència, per a nosaltres és i serà immortal. Ara toca gaudir-lo molt, passar-ho molt bé amb la família, amb els amics i amb tots els veïns de la parròquia" ha comentat, el cònsol menor encampadà, Xavier Fernández.

Un dels elements del primer acte del Carnaval encampadà ha estat, com sempre, la sàtira política. Enguany, els membres de la Comissió de Festes han apostat per un format diferent, presentant una sàtira política i social en format de podcast desenfadat. Amb un to irònic i punyent, doncs, els presentadors han fet broma sobre temes d’actualitat com les decisions del Govern, les despeses públiques, el cost de la vida i l’accés a l’habitatge. Tampoc han faltat les crítiques a les autoritats i a la gestió dels diners públics. "Bé, al final és una tradició, no? El Carnaval s’ha de viure des de tots els vessants. Tots hi hem passat algun cop, així que molt contents. La gent que ho fa és molt fina, ho fan molt bé. Felicitar-los i que continuïn així per la resta d'actuacions que els queden per endavant" ha comentat, Fernández, en relació amb la sàtira.

Com ja es va avançar durant la presentació del Carnaval, el comú encampadà ha apostat enguany per una programació especialment orientada als infants, amb actuacions destacades com les de Xiula, el Pony Menut o Pessigolles. Això ha implicat alguns canvis organitzatius, com la substitució dels tradicionals balls de tarda per vermutades, amb l'objectiu de donar cabuda als espectacles infantils.

L’acte de la penjada de Carnestoltes donarà pas a la desfilada de disfresses i comparses, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda, on també se celebrarà el primer gran espectacle infantil amb l’actuació de Xiula. Entre els moments més esperats del programa, destaquen la matança del porc diumenge al matí, el judici dels contrabandistes a la tarda i el tradicional ball de l’ossa el dilluns. Dimarts serà el torn de la despenjada del Rei Carnestoltes, mentre que finalment, el dimecres, es clourà la festivitat amb la sardinada popular, la lectura de les últimes voluntats i la crema del monarca carnavalesc.