Setge a les empreses ‘fantasma’ radicades en pisos turístics a Canillo

L’ordinació d’arrestos de Canillo per al 2025, aprovada aquesta setmana en consell de comú, prohibeix als propietaris donar d’alta un establiment comercial en un habitatge llogat. Segons va remarcar el cònsol major, Jordi Alcobé, amb aquesta norma el comú disposarà d’instruments legals reforçats per combatre un problema freqüent a la parròquia: la proliferació de negocis paral·lels en habitatges d’ús turístic.

A més, qui desitgi establir un comerç o qualsevol altra activitat d’ordre econòmic no tan sols haurà de sol·licitar la corresponent autorització administrativa del Govern i del comú, com deia la normativa fins ara. També haurà de demostrar que l’ús urbanístic del local és adequat per a l’activitat prevista. En cas que no ho sigui, haurà de realitzar el corresponent canvi d’ús d’acord amb la normativa urbanística vigent. L’incompliment d’aquesta condició podrà comportar la revocació de l’autorització per part del comú.

CONTRA LES MOLÈSTIES

Una altra de les novetats de l’ordinació d’arrestos és l’enduriment pel que fa a algunes sancions. En aquest sentit, les activitats econòmiques que generin molèsties als veïns o a la parròquia en general podran enfrontar-se a sancions de 3.000 euros, en cas que s’incompleixi aquesta obligació. La sanció s’incrementarà a 10.000 euros si es repeteix la falta. A partir de la tercera vegada, la sanció serà de 30.000 euros.

El comú es reserva la potestat de no autoritzar les activitats econòmiques “que puguin ser susceptibles de generar molèsties, sorolls, condicions insalubres o d’altres inconvenients”. En cas que l’activitat hagi estat autoritzada, la corporació també podrà “revocar motivadament l’autorització si considera que aquestes activitats ocasionen molèsties significatives per al veïnat o bé l’interès general de la parròquia”. El text afegeix que els titulars dels establiments seran els responsables de vetllar perquè els usuaris no provoquin molèsties. L’ordinació es publicarà avui al BOPA.

L'ORDINACIÓ

1 OBERTURA DE NEGOCIS PARAl·LELS

La nova normativa reforça la capacitat legal del comú per actuar contra els habitatges llogats, incloent-hi els HUT, on el propietari pretén instal·lar un negoci paral·lel.

2 REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ COMERCIAL

L’ordinació d’arrestos per al 2025 recalca que el comú podrà revocar l’autorització per establir un comerç si l’ús urbanístic del local no és adequat per a l’activitat prevista.

3 SANCIONS DE FINS A 30.000 EUROS PER MOLÈSTIES

La normativa imposa sancions dures per als comerços que generin molèsties als veïns i la parròquia en general. A partir del tercer incompliment l’import de la sanció s’enfilarà fins a 30.000 euros.