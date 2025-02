Un recital per reflexionar sobre la lluita de les dones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp, l’ambaixada francesa i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) portaran a la parròquia el recital musical Survivantes per celebrar el 8-M, Dia de les Dones. L’obra se celebrarà a les vuit del vespre a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural, i estarà interpretada per l’actriu i cantant francesa Astrid Cathala, per l’artista Gil Angelo Gazzoli i per un cor de dones.