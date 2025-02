Una obra de teatre per tocar la fibra sobre el masclisme

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Reflexionar sobre el masclisme i la igualtat de gènere a través del teatre. Aquest és el principal propòsit que té l'obra 'Reflexos d’igualtat', que s'estrenarà el dissabte 8 de març a dos quarts de nou del vespre en el Teatre Comunal. L'associació de Dones d'Andorra (ADA), el comú d'Andorra la Vella i l'escola de teatre Entreacte, que interpretaran la representació, col·laboren per commemorar el 8M, Dia de la dona, amb una funció dirigida pels joves, però que també busca captar l'atenció als adults, amb l'objectiu de fomentar la igualtat de gènere i esmicolar conductes masclistes que es produeixen a la societat actual. L'espectacle serà gratuït.

"Esperem tocar la fibra, que la persona que vingui a veure l'obra de teatre quan surti faci un pensament i que els joves sobretot que pensin el que diuen i el que fan", afirma la directora de l'espectacle, Mercè Canals. L'obra la protagonitzen cinc alumnes de l'escola de teatre, entre d'altres actors, a través de diferents històries que lluiten per la igualtat i posen de manifest aspectes que "fan molt mal", destaca Canals. De fet, quan la dirigent de l'obra va rebre l'encàrrec per part de l'Associació de Dones d'Andorra, ho va proposar als seus alumnes i ho van acceptar perquè "ells ho estan patint a les escoles amb comentaris, aixecar la mà per fer una pregunta i sentir a l'última fila comentaris com tu nena a fregar plats", ha asseverat Canals. L'artista assegura que hi apareixen "històries molt dures" a través del masclisme o l'assetjament.

Per aquest motiu des de l'ADA tenen entre cella i cella sensibilitzar els joves. Consideren que els partits polítics actuals d'extrema dreta i les xarxes socials estan "posant en entredit constantment" el feminisme i "alguns nois joves s'hi estan abocant", la qual cosa està fomentant un "retrocés" en la igualtat de gènere, ha relatat la presidenta de l'Associació de Dones, Mònica Codina. "Els joves per nosaltres és fonamental, hem de fer que hi creguin perquè és el futur i treballar en com enfoquen i veuen el feminisme els joves és el que hem intentat", ha exposat Codina. Com que es volia impactar aquest segment de població, l'entitat va apostar per fer arribar el missatge a través del teatre, ja que "la cultura és un mitjà important que podríem entrar més fàcilment". Alhora, és un bon canal per "reflectir la lluita que volem aconseguir", ha destacat la presidenta.

El comú d'Andorra la Vella també hi col·labora perquè "ens queda molta feina per fer des de les administracions i les associacions", ha esmentat la cònsol menor, Olalla Losada. Des de la corporació també consideren que la cultura és un bon mitjà per fer arribar el missatge de la igualtat de gènere als adolescents i als joves. "Crec que el missatge és important que es pugui fer a dalt de l'escenari perquè tot espectador que vingui pugui veure com es pot treballar el feminisme des de vessants molt diferents", ha esmentat Losada. Tot i això, la funció també va dirigida al públic adult. "Moltes vegades els joves repeteixen patrons que han vist a casa i aquest missatge també va cap a ells", ha detallat la cònsol, que ha agregat que aquest perfil de població també "s'han de treballar i a través de l'art potser és més fàcil d'arribar que amb una roda de premsa o una exposició".